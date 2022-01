Covid, primo lockdown del 2022: a Sant’Antonio Abate chiudono scuole e piazze (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre il Governo non introduce nuove restrizioni per fermare i contagi, sindaci e governatori corrono ai ripari a colpi di ordinanze. E così a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, il primo cittadino ha introdotto un mini-lockdown. Sant’Antonio Abate, scatta il mini-lockdown Chiuse scuole, piazze, stadio e parchi. Non solo dunque gli istituti scolastici di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre il Governo non introduce nuove restrizioni per fermare i contagi, sindaci e governatori corrono ai ripari a colpi di ordinanze. E così a, in provincia di Napoli, ilcittadino ha introdotto un mini-, scatta il mini-Chiuse, stadio e parchi. Non solo dunque gli istituti scolastici di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Corriere : In Israele sempre più bambini contagiati: apre il primo reparto pediatrico Omicron - AntoVitiello : ?? Grande vittoria del #Milan a #SanSiro, ora a -1 dal primo posto. Nonostante le 10 defezioni per covid e assenze v… - AndreaMarcucci : Siamo il primo paese in Europa a stabilire una forma di obbligatorietà vaccinale (per gli over 50), così come siamo… - PonzErica : RT @Miti_Vigliero: Israele Apre il primo reparto per bambini positivi a Omicron: 'Ci prepariamo a una guerra' - hazedes : >be me >oggi primo giorno del nuovo lavoro >mi viene un calo di pressione allucinante per via del caldo ma ho il ta… -