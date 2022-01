Covid | presidente virologi | ' basta contare i positivi | studiare i ricoveri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Milano, 12 gen. (Adnkronos Salute) - "Continuare a conteggiare ogni giorno le persone positive a", come se nulla da inizio pandemia fosse cambiato, "non è giusto e rischia di confondere, di terrorizzare e di condizionare la popolazione oltre a quanto questa malattia ha già fatto". Lo dichiara in un'intervista all'Adnkronos Salute ildella Società italiana dia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso. Il bollettino va cambiato, sostiene, "focalizzando l'attenzione sui. Indicando cioè solo quelli 'per' e non quelli 'con'", e "cercando di capire chi sono i pazienti che finiscono in ospedale" nonostante l'aumento della popolazione vaccinata e la crescente prevalenza di Omicron. Variante ormai nota per essere molto più trasmissibile, ricorda l'esperto, ma ...