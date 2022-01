Covid news. Speranza: 10% non vaccinati pesa su due terzi di ingressi in intensiva (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ministro della Salute sottolinea l'impatto dei no vax sugli ospedali e aggiunge: "194 milioni di green pass scaricati in Italia fino ad oggi". Scendono a 1.669 i pazienti in rianimazione (-8), quelli nei reparti Covid sono 17.309 (+242). Sono 196.224 i nuovi positivi e 313 i morti. Il tasso di positività è al 16,5%. L'allarme dell'Oms: "Omicron colpirà il 50% degli europei". Poi l'appello sui vaccini: "Ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il ministro della Salute sottolinea l'impatto dei no vax sugli ospedali e aggiunge: "194 milioni di green pass scaricati in Italia fino ad oggi". Scendono a 1.669 i pazienti in rianimazione (-8), quelli nei repartisono 17.309 (+242). Sono 196.224 i nuovi positivi e 313 i morti. Il tasso di positività è al 16,5%. L'allarme dell'Oms: "Omicron colpirà il 50% degli europei". Poi l'appello sui vaccini: "Ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami"

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Lazio, niente Coppa d'Africa per Akpa Akpro: ha la polmonite La conferma dei fatti è arrivata direttamente dal ct ivoriano Patrice Beaumelle in conferenza stampa: 'Akpa - Akpro ha contratto il Covid nel suo club. Ha seguito il protocollo di isolamento di 10 ...

Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 gennaio Numeri su contagi, ricoveri e morti da Veneto e Campania, Lombardia e Lazio, Sicilia e Puglia Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, mercoledì 11 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre i ...

Covid news. Speranza: 10% non vaccinati pesa su due terzi di ingressi in intensiva Sky Tg24 Lazio, Akpa Akpro salta la Coppa D'Africa: "Ha la polmonite" Il ct della Costa D'Avorio spiega: "Ha avuto una forma grave di Covid e ha perso il 50% della capacità respiratoria" ...

Supercoppa, l’Inter batte la Juve all’ultimo secondo dei supplementari Alexis Sanchez regala la Supercoppa italiana all'Inter che, all'ultimo secondo dei supplementari, batte la Juventus per 2-1.

