Come parlare di femminismo a mia figlia di tredici anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cosa posso insegnare a mia figlia sul femminismo? E cosa possono insegnare lei, e la sua generazione, a me? A volte vorrei essere una di quelle professoresse americane dei film con la gonna a scacchi e i golfino di lana bouclè che scrive sulla lavagna femminismo e chiede ai suoi studenti: cosa ne sapete? Credo che oggi si alzerebbero molte mani di alunne preparate e appassionate all’argomento. In questi ultimi anni si è parlato tantissimo di femminismo, di girls power, di attivismo e di studi di genere. Molto più di quanto se ne parlasse quando ero piccola io, nonostante le battaglie per la parità di genere fossero di un paio di decenni prima. La differenza con la mia generazione Cresciuta in pieni anni ottanta, ho assimilato un modo di vedere la donna al sapor di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cosa posso insegnare a miasul? E cosa possono insegnare lei, e la sua generazione, a me? A volte vorrei essere una di quelle professoresse americane dei film con la gonna a scacchi e i golfino di lana bouclè che scrive sulla lavagnae chiede ai suoi studenti: cosa ne sapete? Credo che oggi si alzerebbero molte mani di alunne preparate e appassionate all’argomento. In questi ultimisi è parlato tantissimo di, di girls power, di attivismo e di studi di genere. Molto più di quanto se ne parlasse quando ero piccola io, nonostante le battaglie per la parità di genere fossero di un paio di decenni prima. La differenza con la mia generazione Cresciuta in pieniottanta, ho assimilato un modo di vedere la donna al sapor di ...

