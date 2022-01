Coderblock | da uffici virtuali a Career Day tra esperienze immersive e metaversi 3D

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aumentare la resa grafica per rendere ancora più immersiva l’esperienza delle persone nella terza dimensione e potenziare la piattaforma con nuove funzionalità. La rapida evoluzione di.com) non conta solo un fatturato di +320 mila euro, che ha visto un incremento del +109% rispetto al 2020, ma guarda soprattutto alle nuove esigenze del mercato, in più settori, con l’obiettivo di diventare una piattaforma automatizzata per la creazione di3D interconnessi. Dall’ambizione di unire gli ambientiin un unico metaverso, che avrà la forma di una città virtuale in cui muoversi con il proprio avatar tradi ogni genere, fino alla possibilità di accedere al mondo virtuale anche da smartphone, con un ...