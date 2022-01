Catania, una donna nuda lancia oggetti dal balcone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nelle scorse ore si è verificato un fatto curioso in quel di Catania, in Sicilia. Una donna completamente nuda, infatti, dopo essersi levata i vestiti di dosso, si è precipitata sul balcone della propria abitazione e ha iniziato a lanciare vari oggetti sulla strada. Dalle stoviglie ai mobili di arredo, passando per alcuni vasi di terracotta, il tutto è volato in cima alle macchine sottostanti, provocando non pochi disagi al traffico. A darne per primo la notizia è stato il Gazzettino Online e, stando a ciò che si apprende, fortunatamente l’accaduto non ha coinvolto nessuno dei passanti. In corso le indagini su quanto accaduto oggi a Catania A prima vista potrebbe sembrare la scena di un film, ma in realtà non è così. È successo davvero e l’evento è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nelle scorse ore si è verificato un fatto curioso in quel di, in Sicilia. Unacompletamente, infatti, dopo essersi levata i vestiti di dosso, si è precipitata suldella propria abitazione e ha iniziato are varisulla strada. Dalle stoviglie ai mobili di arredo, passando per alcuni vasi di terracotta, il tutto è volato in cima alle macchine sottostanti, provocando non pochi disagi al traffico. A darne per primo la notizia è stato il Gazzettino Online e, stando a ciò che si apprende, fortunatamente l’accaduto non ha coinvolto nessuno dei passanti. In corso le indagini su quanto accaduto oggi aA prima vista potrebbe sembrare la scena di un film, ma in realtà non è così. È successo davvero e l’evento è stato ...

