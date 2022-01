Bidello percorre km per andare a lavoro | quando i colleghi raccolgono $7 000 per camion si inginocchia

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli Stati Uniti sono stati costruiti sulle spalle di uomini come Robert Reed. L’uomo, 60 anni, è unche lavora senza sosta e fa del suo meglio per assicurarsi di essere sempre amichevole per gli studenti che frequentano la sua scuola. Secondo le notizie, Robert lavorava comenella scuola Farmington Elementary di Germantown, in Tennessee, da circa quattro mesi. Ha impiegato pochissimo tempo a piacere agli studenti che vedeva quotidianamente. Robert è conosciuto per la sua tendenza a cercareextra attorno alla scuola una volta finito ciò che deve fare come. Detto ciò, c’era comunque qualcosa che i suoi studenti non sapevano di lui: non aveva un mezzo. YouTubeInfatti, ogni giorno l’uomo di 60 anni doveva prendere tre autobus e poi camminare per 1 km a piedi per poter arrivare al ...