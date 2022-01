(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladelladi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di. Il primo a partire sarà lo statunitense Sean Doherty, seguito da Simon Eder e Campbell Wright. Per quanto riguarda gli azzurri in, il primo a scendere in pista sarà Thomas Bormolini (34), appena avanti a Lukas Hofer (35). Sarà poi il turno di Tommaso Giacomel (46), Dominik Windisch (82) e Didier Bionaz (104). L’appuntamento è per le ore 14:30 di giovedì 13 gennaio. Di seguito lacompleta, con tutti idi partenza. 1 DOHERTY Sean USA 1995 14:30:30 1 2 EDER Simon AUT 1983 14:31:00 3 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:31:30 4 b SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:32:00 5 STROLIA ...

sportface2016 : #Biathlon, start list sprint maschile #Ruhpolding 2022: pettorali e italiani in gara - sportface2016 : #RUH22 #Biathlon, la start list della sprint femminile di #Ruhpolding 2022: i pettorali di partenza e le azzurre a… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - Le start list dei Campionati Italiani U22/U19/U17 - FondoItalia : Sci di fondo - Le start list dei Campionati Italiani U22/U19/U17 - sportface2016 : #Biathlon, start list inseguimento femminile #Oberhof 2022: pettorali e italiane in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon start

... valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di. Si resta sulle piste ... LALIST PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022Lalist della sprint femminile di Ruhpolding , valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Le biathlete tornano in pista appena tre giorni dopo la conclusione della tappa di Oberhof, ...La start list della sprint femminile di Ruhpolding 2022 di biathlon: ecco i pettorali di partenza, sono cinque le azzurre al via, ...Alle 14:30 il via della 7.5 km femminile, che aprirà il lunghissimo weekend di gare in Baviera. La norvegese, che sarà assente ad Anterselva, cerca ...