Barcellon Real Madrid | Valverde fa gioire i blancos ai supplementari

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) E’ terminato il Clasico fraa e: isi aggiudicano la finale di Supercoppa aiIlvola in finale di Supercoppa Spagnola battendo aiila. Decisiva la rete diper consegnare la vittoria ai. Partita molto bella e avvincete fra le due squadra con il risultato nei 90? regolamentari terminato sul 2-2, Ansu Fati nel finale aveva acciuffato il pari per i blaugrana. La squadra di Ancelotti attende la vincente fra Atleticoe Ateltico Bilbao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo E' terminato il Clasico fra Barcellona eMadrid: i blancos si aggiudicano la finale di Supercoppa ai supplementari IlMadrid vola in finale di Supercoppa Spagnola battendo ai supplementari il Barcellona. Decisiva la rete di Valverde per consegnare la vittoria ai blancos. Partita molto bella e avvincete ...Chiude il sabato di Liga ilMadrid di Ancelotti , che riscatta prontamente contro il Valencia il recente ko sul campo del Getafe. Le merengues , trascinate dal solito Benzema - che taglia e poi ...Carlo Ancelotti aggiunge un altro trofeo alla sua incredibile bacheca: battendo 3-2 il Barcellona ai tempi supplementari, il suo Real Madrid ha infatti conquistato la Supercoppa di Spagna, un trofeo c ...I Blancos di Ancelotti hanno portato a 5 la serie di vittorie consecutive nei confronti degli storici rivali del Barcellona grazie al successo per 3-2 ai supplementari nella prima semifinale della Sup ...