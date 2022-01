Atalanta Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Atalanta Inter è una partita della 22° giornata di Serie A che si disputerà domenica 16 gennaio alle ore 20.45 e vede di fronte due delle squadre più in forma del nostro campionato. I bergamaschi di Gasperini non sono una novità e al Gewiss Stadium vogliono dire la loro anche contro la squadra oggettivamente più forte del torneo. Dall’altra parte Simone Inzaghi, che alla pari del collega Gasperini ha da recuperare una partita in meno, spera di vincere per rimanere sempre più solo in avanti. Atalanta-Inter: come scenderanno in campo le squadre? Gasperini non ha molto da ritoccare alla squadra che ha stritolato l’Udinese per 6 a 2. Quindi Musso tra i pali, terzetto formato da Palomino, Demiral e Toloi in difesa. A centrocampo De Roon e Hateboer sono inamovibili, con Freuler e Maehle a completare il tutto. In avanti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una partita della 22° giornata di Serie A che si disputerà domenica 16 gennaio alle ore 20.45 e vede di fronte due delle squadre più in forma del nostro campionato. I bergamaschi di Gasperini non sono una novità e al Gewiss Stadium vogliono dire la loro anche contro la squadra oggettivamente più forte del torneo. Dall’altra parte Simone Inzaghi, che alla pari del collega Gasperini ha da recuperare una partita in meno, spera di vincere per rimanere sempre più solo in avanti.: come scenderanno in campo le squadre? Gasperini non ha molto da ritoccare alla squadra che ha stritolato l’Udinese per 6 a 2. Quindi Musso tra i pali, terzetto formato da Palomino, Demiral e Toloi in difesa. A centrocampo De Roon e Hateboer sono inamovibili, con Freuler e Maehle a completare il tutto. In avanti ...

