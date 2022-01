Alessandra Mastronardi | matrimonio in fumo

(Di mercoledì 12 gennaio 2022): ilcon Ross McCall è annullato. Perchée Ross McCall non si sposano più? Tvserial.it.

L'attrice ha confermato le indiscrezioni che circolavano circa la sua rottura con Ross McCall proprio sui social dove svela che l'addio è avvenuto nel pieno rispetto di entrambe le parti e senza ...torna single. L'addio al promesso sposo Ross McCall arriva come un fulmine a ciel sereno. proprio perché erano davvero a un passo dal matrimonio. Eppure, tutto è finito in nulla&...Alessandra Mastronardi: il matrimonio con Ross McCall è annullato. Perché Alessandra Mastronardi e Ross McCall non si sposano più?Niente matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall. Stando al settimanale Diva e Donna, la relazione tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall sarebbe giunta definitivamente al capolinea a caus ...