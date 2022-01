Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi | perché si sono lasciati | finalmente la verità

(Di martedì 11 gennaio 2022) Victoriastati una delle coppie italiane più amate. Siconosciuti nel 2004 sul set di "Elisa di Rivombrosa". L'attrice fiorentina, allora 23enne, e l'interprete napoletano, allora 31enne, sisubito innamorati erimasti insieme fino al 2010. Nel 2007 hanno avuto una figlia, Elena. La separazione è stata difficile per, che temeva per il futuro della figlia, ma alla bambina non è mai mancato l'amore di entrambi i genitori., entrambi molto riservati circa la loro vita privata, nel corso degli anni hanno parlato poche volte con la stampa della fine del loro rapporto sentimentale. In quelle rare occasioni hanno però lasciato intendere di essere ...

Advertising

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - RaiDue : ?? #Radio2SocialClub è tornato... alla grande! Oggi alle 8.45 su #Rai2 con @FiorellaMannoia e Vittoria Puccini 'pe'… - iburiedthedevil : Ieri sera ho visto #NonMiLasciare e devo dire che mi è piaciuto molto E poi Vittoria Puccini è sempre strepitosa E'… - Giulia48113895 : RT @Cinguetterai: Ottima partenza per la serie tv ambientata a Venezia con Vittoria Puccini; #NonMiLasciare vince la serata con 4.5 milioni… - FedericaLiber11 : RT @RaiDue: ?? #Radio2SocialClub è tornato... alla grande! Oggi alle 8.45 su #Rai2 con @FiorellaMannoia e Vittoria Puccini 'pe' fa la vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

Ascolti del 10 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la prima puntata della fiction Non mi lasciare conha ottenuto una media di 4.561.000 spettatori. Share 20,3%. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini 3.375.000 (21,4%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 1.907.000 (...Gli ascolti tv in prime time di lunedì 10 gennaio 2022 decretano ladi RaiUno schiera con la nuova serie Non mi lasciare cone Alessandro Roja . 4.561.000 spettatori alla ...Deve occuparsi del cadavere di un ragazzino, Gilberto Ballarin, che è stato rinvenuto da alcuni sommozzatori della Polizia, nella laguna di Venezia. I protagonisti della serie sono Vittoria Puccini ch ...La serie tv Non mi lasciare ha debuttato su Rai Uno questo lunedì 10 gennaio 2022, ma dove è possibile vedere la replica della prima puntata?