Violenze sessuali di Capodanno, perquisiti 18 nordafricani tra Milano e Torino (Video) (Di martedì 11 gennaio 2022) Milano, 11 gen — Sono 18, di età compresa tra i 15 e 21 anni, tra nordafricani e figli di immigrati: è l’identikit dei cittadini che in queste ore, tra Milano e Torino, sono stati sottoposti a perquisizioni perché ritenuti coinvolti a vario titolo nelle Violenze sessuali di gruppo ai danni di nove giovani ragazze avvenute in Piazza Duomo, a Milano, durante la notte di Capodanno. Violenze Capodanno, 18 perquisizioni E’ quanto si apprende da una nota diffusa dalla Polizia di Stato che sta conducendo le investigazioni coordinate dalla Procura e da quella presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Stando a quanto comunicato, si tratterebbe di 3 ragazzi minorenni e 15 maggiorenni. I sospettati avrebbero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 gennaio 2022), 11 gen — Sono 18, di età compresa tra i 15 e 21 anni, trae figli di immigrati: è l’identikit dei cittadini che in queste ore, tra, sono stati sottoposti a perquisizioni perché ritenuti coinvolti a vario titolo nelledi gruppo ai danni di nove giovani ragazze avvenute in Piazza Duomo, a, durante la notte di, 18 perquisizioni E’ quanto si apprende da una nota diffusa dalla Polizia di Stato che sta conducendo le investigazioni coordinate dalla Procura e da quella presso il Tribunale per i minorenni di. Stando a quanto comunicato, si tratterebbe di 3 ragazzi minorenni e 15 maggiorenni. I sospettati avrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenze sessuali Violenze di Capodanno in piazza Duomo, perquisiti 18 giovani tra Torino e Milano Le aggressioni sessuali nei confronti di 9 ragazze sono avvenute in tre episodi distinti . Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile di Milano e dal Commissariato Centro, e coordinate ...

Molestie in Duomo , perquisiti 18 ragazzi: ecco chi sono Sono tutti di età compresa tra i 15 e i 21 anni. Si tratta sia di stranieri sia di italiani di origini nordafricane

