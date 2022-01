Tanta commozione in tutto il mondo politico | e oltre

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 gennaio 2022) La grande passione per il progetto Europa e l’impegno per cambiare quella pressione disgregatrice che sentiva essere venuta fuori in questi ultimi anni, lo hanno accompagnato fino alla fine. David Sassoli è scomparso questa notte, dopo un’altra lunga lotta, quella contro la malattia cominciata da qualche tempo, che purtroppo non è riuscito a vincere. Addio a David Sassoli Sassoli era ricoverato dal 26 dicembre per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Già lo scorso anno, il Presidente aveva cancellato gli appuntamenti dal mese di settembre fino a inizio novembre a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella come lui stesso aveva spiegato in un video pubblicato dopo la guarigione. Poi aveva ripreso, ma in ottobre c’era stata la ricaduta. Grazie, davvero di cuore, a tutte e tutti voi…Ci ...