Svolta per Barbara D'Urso: sarà lei a condurre il noto reality show (Di martedì 11 gennaio 2022) La nuova edizione de "La pupa e il secchione" è stata confermata. Dopo gli ottimi ascolti degli ultimi due anni, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sul format, la versione italiana di "Beauty and the Geek". A cambiare però sarà la conduzione: arriva Barbara D'Urso al posto di Paolo Ruffini e Andrea Pucci. Dopo aver perso "Domenica Live" e "Live-Non è la D'Urso", la conduttrice napoletana è pronta a tornare su Italia 1 in prima serata. Al momento non è stata ancora annunciata una data di lancio ufficiale - probabilmente la prossima primavera - ma "Dagospia" ha già fornito i nomi del cast. Sembra che tra i concorrenti ci sarà Flavia Vento, molto probabilmente nel ruolo di pupa. Nella giuria compaiono invece Antonella Elia e Simona Izzo. In effetti non è un caso che si parli di questi nomi molto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 gennaio 2022) La nuova edizione de "La pupa e il secchione" è stata confermata. Dopo gli ottimi ascolti degli ultimi due anni, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente sul format, la versione italiana di "Beauty and the Geek". A cambiare peròla conduzione: arrivaD'al posto di Paolo Ruffini e Andrea Pucci. Dopo aver perso "Domenica Live" e "Live-Non è la D'", la conduttrice napoletana è pronta a tornare su Italia 1 in prima serata. Al momento non è stata ancora annunciata una data di lancio ufficiale - probabilmente la prossima primavera - ma "Dagospia" ha già fornito i nomi del cast. Sembra che tra i concorrenti ciFlavia Vento, molto probabilmente nel ruolo di pupa. Nella giuria compaiono invece Antonella Elia e Simona Izzo. In effetti non è un caso che si parli di questi nomi molto ...

