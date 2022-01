Studiare Judo per capire Putin in Ucraina (Di martedì 11 gennaio 2022) Ricorre spesso, a proposito di Vladimir Putin, la metafora della partita a scacchi, secondo il cliché che vuole qualunque russo abile giocatore di questo sport. Stereotipo, certo, in buona misura corrispondente al vero, visto che la disciplina è insegnata nelle scuole ed il paese ha espresso campioni mondiali, uno dei quali, Garry Kasparov, è stato tra i primi oppositori aperti del Presidente russo, e vive da tempo esule negli Stati Uniti. Non si hanno notizie di Putin scacchista. È invece sicuro che è un appassionato Judoka, e di alto livello. Il Judo è la disciplina che ha permesso a uno scapestrato ragazzo di strada di Leningrado di orientare le sue energie e la sua rabbia sino a diventare il presidente di una superpotenza. Gli scacchi sono il gioco sovrano per eccellenza, tutto incentrato su uno scontro di forze, ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Ricorre spesso, a proposito di Vladimir, la metafora della partita a scacchi, secondo il cliché che vuole qualunque russo abile giocatore di questo sport. Stereotipo, certo, in buona misura corrispondente al vero, visto che la disciplina è insegnata nelle scuole ed il paese ha espresso campioni mondiali, uno dei quali, Garry Kasparov, è stato tra i primi oppositori aperti del Presidente russo, e vive da tempo esule negli Stati Uniti. Non si hanno notizie discacchista. È invece sicuro che è un appassionatoka, e di alto livello. Ilè la disciplina che ha permesso a uno scapestrato ragazzo di strada di Leningrado di orientare le sue energie e la sua rabbia sino a diventare il presidente di una superpotenza. Gli scacchi sono il gioco sovrano per eccellenza, tutto incentrato su uno scontro di forze, ...

