Stroppa: "Giusto tornare in campo, il Monza sta bene. Ramirez non è pronto"

Tempo di lettura: 4 minuti

benevento – Ormai ci siamo. Giovedì tornerà protagonista il campionato di serie B e lo farà proponendo il big match tra benevento e Monza. I brianzoli hanno scaldato i motori in vista della trasferta del "Ciro Vigorito" sfidando e perdendo in amichevole con l'Alessandria. Un passo falso indolore, analizzato da Giovanni Stroppa. L'allenatore biancorosso è intervenuto alla trasmissione Binario Sport, affrontando i seguenti temi.

Condizione – "Stiamo bene, mi aspettavo gambe un po' più imballate ma stiamo bene. Con l'Alessandria la squadra ha risposto bene. Ho gestito le forze perché ho fatto fare a tutti un tempo, è andata bene perché fortunatamente nessuno si è fatto male e chi non ha giocato l'amichevole ha ripreso ad

