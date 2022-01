Starlink e il problema dei gattini | le antenne si scaldano e loro le usano come cuccia

(Di martedì 11 gennaio 2022) I dispositivi connessi alla rete satellitare di Elon Musk hanno una funzione usata per sciogliere la neve. Che però ha una controindicazione cui non aveva pensato nessuno

HeelGianz : Ti prego Elon sbrigati con Starlink che sono stufo di correre dietro prima a Tim, poi Fastweb per farmi dire ogni v… - tlacaelel79 : Hiuston, tenemos un Michi problema ???????? -

Una possibile soluzione aldei detriti spaziali, benché di non imminente realizzazione, ... SpaceX ha lanciato quasi 1.950, di cui circa 1.800 attivi, con la previsione di realizzare ...... ha lanciato quasi 2.000 satelliti per la sua rete di comunicazione a banda largae ha in ...sulla Terra è superficiale ma conviene sul fatto che 'è essenzialmente corretto che è undi ..."Starlink funzionava alla grande, poi i gatti hanno scoperto che la parabola si riscalda durante l'inverno". La disavventura di un utente diventa virale.Un residente di un villaggio canadese si è lamentato dei gatti che hanno occupato la sua parabola satellitare Starlink, fornita da SpaceX di Elon Musk. Per questo motivo, l'uomo ha avuto problemi con ...