Silvia Toffanin, perchè non usa i social | La verità che non ti aspetti (Di martedì 11 gennaio 2022) Silvia Toffanin è riapprodata a Verissimo l’8 Gennaio con la prima puntata dell’anno nuovo. La presentatrice tiene incollati i telespettatori al piccolo schermo con i suoi ospiti e coi relativi approfondimenti. Molti fan si sono chiesti coma mai lei non sia sui social e la risposta data dalla stessa conduttrice vi sorprenderà. Silvia Toffanin-AltranotiziaSilvia Toffanin ha ripreso la conduzione di Verissimo dopo lo stop dettato dalle vacanze natalizie. La bella ex letterina ha, come sempre, tenuto i telespettatori incollati allo schermo con le sue interviste. Tempo fa ha rivelato come mai non è sui social e questa è una domanda che molti fan si erano posti. Che cosa ha detto? Silvia Toffanin e i ... Leggi su altranotizia (Di martedì 11 gennaio 2022)è riapprodata a Verissimo l’8 Gennaio con la prima puntata dell’anno nuovo. La presentatrice tiene incollati i telespettatori al piccolo schermo con i suoi ospiti e coi relativi approfondimenti. Molti fan si sono chiesti coma mai lei non sia suie la risposta data dalla stessa conduttrice vi sorprenderà.-Altranotiziaha ripreso la conduzione di Verissimo dopo lo stop dettato dalle vacanze natalizie. La bella ex letterina ha, come sempre, tenuto i telespettatori incollati allo schermo con le sue interviste. Tempo fa ha rivelato come mai non è suie questa è una domanda che molti fan si erano posti. Che cosa ha detto?e i ...

Advertising

shadesofamnesia : RT @Ri_Ghetto: Ma Delia dopo un mese in cui ha detto di avere perdonato Alex anche in front of Silvia Toffanin ora che sta per entrare nell… - infoitcultura : Silvia Toffanin, l’abito non fa il monaco (ma anche sì): marca e prezzo - infoitcultura : Silvia Toffanin: ecco il costo del bellissimo completo, da capogiro! - infoitcultura : Silvia Toffanin, tailleur da sogno: quanto costa? Prezzo da capogiro - infoitcultura : Silvia Toffanin elegantissima: tutti pazzi del suo completo, marca e prezzo -