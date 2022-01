Sicilia, il particolare borgo a forma di uomo. Ecco dove si trova (Di martedì 11 gennaio 2022) La Sicilia non smette mai di stupirci; non lontano da Catania si trova un borgo che ha la forma di uomo. Si tratta di Centuripe, nel libero consorzio comunale di Enna. Se visto dall’alto l’impianto urbanistico ricorda la forma di un uomo sdraiato a terra o secondo alcuni, di una stella marina. LEGGI ANCHE: — Sicilia, sembra un dipinto invece esiste realmente: il meraviglioso borgo Parrini Centuripe, le cui origini sono molto antiche, fu definito da Garibaldi ‘Il balcone della Sicilia’: si estende sulla linea di sommità di una catena montuosa e con i suoi 730 metri circa sul livello del mare, consente di godere di un panorama mozzafiato. Si può ammirare parte della Piana di Catania, della Valle del Simeto e il ... Leggi su funweek (Di martedì 11 gennaio 2022) Lanon smette mai di stupirci; non lontano da Catania siunche ha ladi. Si tratta di Centuripe, nel libero consorzio comunale di Enna. Se visto dall’alto l’impianto urbanistico ricorda ladi unsdraiato a terra o secondo alcuni, di una stella marina. LEGGI ANCHE: —, sembra un dipinto invece esiste realmente: il meravigliosoParrini Centuripe, le cui origini sono molto antiche, fu definito da Garibaldi ‘Il balcone della’: si estende sulla linea di sommità di una catena montuosa e con i suoi 730 metri circa sul livello del mare, consente di godere di un panorama mozzafiato. Si può ammirare parte della Piana di Catania, della Valle del Simeto e il ...

