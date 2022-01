Sassoli | Ue di libertà e diritti nel discorso di insediamento al Pe

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un'Europa delle, dei, della tutela della dignità umana e protagonista nella battaglia per la parità di genere: sono state questi alcuni dei pilastri che David, il presidente del Parlamento Ue morto questa notte, indicò nel suodialla presidenza del Parlamento Ue. Era il 3 luglio del 2019. "Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento. La difesa e la promozione dei nostri valori fondanti di, dignità e solidarietà deve essere perseguita ogni giorno dentro e fuori l'Ue", erano state le parole di ...