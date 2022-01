Sassoli: +Europa, 'vergogna per odio e insulti in rete' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - "vergogna. Solo questo possiamo provare per tutti quegli individui che stanno gioendo per la morte di David Sassoli". Lo afferma il presidente dell'Assemblea nazionale di +Europa Fabrizio Ferrandelli. "'Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio', state dicendo nei vostri gruppi. E dovreste vergognarvi -prosegue-. Ma la vergogna non sapete neanche cosa sia, voi. E nemmeno la legge. La stessa legge che ci auguriamo davvero possa portarvi davanti ad un tribunale a rispondere per ogni parola di odio che state rovesciando sulla morte di David Sassoli. Solo questo è l'augurio che possiamo farci”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen (Adnkronos) - ". Solo questo possiamo provare per tutti quegli individui che stanno gioendo per la morte di David". Lo afferma il presidente dell'Assemblea nazionale diFabrizio Ferrandelli. "'Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. 'Il green pass non è discriminatorio', state dicendo nei vostri gruppi. E dovrestervi -prosegue-. Ma lanon sapete neanche cosa sia, voi. E nemmeno la legge. La stessa legge che ci auguriamo davvero possa portarvi davanti ad un tribunale a rispondere per ogni parola diche state rovesciando sulla morte di David. Solo questo è l'augurio che possiamo farci”.

ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - peppeprovenzano : Il tuo sorriso, la tua voce, il parlar chiaro. Il coraggio a cui ci richiamavi. Le battaglie in cui credevi. Avevi… - fefebaraonda : RT @Marco_dreams: Oggi l’Europa è più povera. Di molto. Grazie per tutto quello che hai fatto per i diritti dei più poveri.?? #Sassoli htt… - MarioMauro : RT @ArmiDicone: Discorso del Presidente del Parlamento Europeo, #DavidSassoli, in occasione della Giornata dell’Europa. 09-05-2020 La soli… -