Record di vendite per Rolls Royce Effetto Covid | la vita può essere breve

(Di martedì 11 gennaio 2022) La casa automobilistica, con sede in Gran Bretagna e di proprietà della tedesca Bmw, ha annunciato uno storicodinel 2021: sono stati consegnati 5.586 veicoli, con un aumento del 49% rispetto al 2020. La società ha affermato che c’è stata “una forte domanda per tutti i modelli”, in particolare la berlina Ghost e il suv Cullinan nel corso di una annata “fenomenale”. Il celebre marchio delle auto di lusso non sembra quindi risentire della crisi del settore che si era aggravata durante le restrizioni introdotte con la pandemia e le difficoltà riscontrate nelle catene logistiche a livello globale. Inoltre l’azienda, con sede a Goodwood, nel West Sussex, sta continuando a sviluppare la sua prima auto elettrica pura, Spectre, che dovrebbelanciata sul mercato negli ultimi ...

La casa automobilistica Rolls - Royce, con sede in Gran Bretagna e di proprietà della tedesca Bmw, ha annunciato uno storico record di vendite nel 2021: sono stati consegnati 5.586 veicoli, con un aumento del 49% rispetto al 2020. La società ha affermato che c'è stata 'una forte domanda per tutti i modelli', in particolare la berlina Ghost e il suv Cullinan nel corso di una annata 'fenomenale'. 2021: UN ANNO DI SFIDE. Il ceo di Rolls Royce, Torsten Muller-Otvos, ha dichiarato che lo scorso anno sono state vendute 5.586 auto in 50 Paesi, un record dei 117 anni di storia del celebre marchio