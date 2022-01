Primo trapianto con cuore di maiale geneticamente modificato | uomo con grave patologia cardiaca ' sta bene'

(Di martedì 11 gennaio 2022) NEW YORK - Per la prima volta nella storia è stato eseguito ildidi unnel petto di un essere umano. L'operazione è avvenuta all'ospedale dell'Università del Maryland. Il ...

'Avevo questa scelta davanti: morire o accettare il. Voglio vivere. Lo so che è uno sparo nel buio, ma è la mia ultima speranza' aveva detto Bennett il giorno prima dell'operazione. Sono ...su un uomo del cuore di un maiale geneticamente modificato. Il paziente si chiama David Bennett Sr, ha 57 anni, e vive in Maryland. L'operazione è durata otto ore ed è stata eseguita a ...Per la prima volta è stato effettuato con successo un trapianto di cuore da uomo a suino geneticamente modificato. Il paziente di 57 anni malato cardiaco ora sta bene ed ha un nuovo cuore funzionante.Un uomo ha ricevuto l’organo da un maiale geneticamente modificato. Un americano di 57 anni è la prima persona al mondo a ricevere ...