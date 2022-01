Playoff Qatar: in arrivo un importante novità per gli azzurri! (Di martedì 11 gennaio 2022) La curva dei contagi della penisola continua a salire e gli esperti credono che entro fine mese si arrivi al picco di contagi, la situazione disperata impone alla FIGC delle riflessioni. Infatti, a Marzo gli azzurri saranno attesi dagli spareggi per accedere ai mondiali in Qatar e nessuno vuole correre il rischio di perdere calciatori per Covid, dopo l’ormai certa assenza di Federico Chiesa. Nazionale Qatar 2022 Play OffLa proposta della Federazione Come già detto la FIGC non vuole correre alcun rischio e per questo motivo ricorrerà ad un espediente già utilizzato agli Europei. Ovvero, predisporre una vaccinazione mirata per tutti coloro che potrebbero verosimilmente essere convocati dal C.T. Roberto Mancini. Leggi su rompipallone (Di martedì 11 gennaio 2022) La curva dei contagi della penisola continua a salire e gli esperti credono che entro fine mese si arrivi al picco di contagi, la situazione disperata impone alla FIGC delle riflessioni. Infatti, a Marzo gli azzurri saranno attesi dagli spareggi per accedere ai mondiali ine nessuno vuole correre il rischio di perdere calciatori per Covid, dopo l’ormai certa assenza di Federico Chiesa. Nazionale2022 Play OffLa proposta della Federazione Come già detto la FIGC non vuole correre alcun rischio e per questo motivo ricorrerà ad un espediente già utilizzato agli Europei. Ovvero, predisporre una vaccinazione mirata per tutti coloro che potrebbero verosimilmente essere convocati dal C.T. Roberto Mancini.

