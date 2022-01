(Di martedì 11 gennaio 2022) Rosariopunta il dito sulla poca affluenza del pubblico negli stadi aldilà del momento di pandemia che ha coinvolto la nazione. Il decano dei giornalisti sportivi napoletani, Rosariosui social rispondendo alla domanda di unso sulla poca affluenza al Maradona per la gara contro la Sampdoria, ha catalizzato l’attenzione sulche verrà, e le previsioni del giornalista non sono delle più rosee. “Un gentile amico, ha scritto un post lamentando lo scarso pubblico per Napoli-Sampdoria dopo il brillante pareggio di Torino contro la Juventus. L’argomento è ghiotto e invito quanti lo vogliono a discuterne. Io la penso in un certo modo e mi rifaccio ad un ricordo della mia gioventù. Ero (e sono) un accanito ammiratore di Totò, mio fratello Giovanni possedeva la serie completa, completissima dei film da ...

Advertising

napolipiucom : Pastore: 'Il tifo da stadio destinato a scomparire. Il calcio diventerà un affare privato tra le solite tre'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pastore tifo

Napolipiu.com

... prima dividendo la rosa in due, con una serie di calciatori (tra cui Pedro,, Nzonzi poi ceduti) esclusi in partenza, e poi con un'ulteriore selezione interna per i "sopravvissuti". Alla fine ...Il nuovo vescovo ha 55 anni, origini marchigiane e parenti sotto le Cento Torri: 'la Quintana ma non vi dico il sestiere', ha scherzato 'Un bravo', 'ci mancherai', 'carisma eccezionale, ...LUGANO - Pubblico delle grandi occasioni questo sabato al Conza di Lugano per “Lugano in the Cage”, l'evento di MMA che ogni anno cresce in popolarità ma «soprattutto qualità», ci tiene a precisare l' ...