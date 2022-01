Neve a Roma domani 12 gennaio 2022? I meteorologi non lo escludono: “Possibili fiocchi nella Capitale” (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’allerta meteo di oggi, che durerà per le successive 18-24 ore, nel Lazio per venti da forti a burrasca a ‘prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici’ e forti mareggiate lungo le coste esposte, domani mattina potrebbe arrivare la Neve anche nella Capitale. Ma il condizionale resta d’obbligo, anche se sono in tanti a volersi meravigliare di fronte lo spettacolo della natura. Succederà davvero? Neve a Roma domani 12 gennaio? Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, domani mattina sul territorio del Lazio arriverà un nocciolo freddo in quota con moto retrogrado. In particolare, dichiarano, ‘tra le ore 5 e le 8 del mattino, si potrebbero generare rovesci di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo l’allerta meteo di oggi, che durerà per le successive 18-24 ore, nel Lazio per venti da forti a burrasca a ‘prevalente componente settentrionale, con raffiche di burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici’ e forti mareggiate lungo le coste esposte,mattina potrebbe arrivare laanche. Ma il condizionale resta d’obbligo, anche se sono in tanti a volersi meravigliare di fronte lo spettacolo della natura. Succederà davvero?12? Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio,mattina sul territorio del Lazio arriverà un nocciolo freddo in quota con moto retrogrado. In particolare, dichiarano, ‘tra le ore 5 e le 8 del mattino, si potrebbero generare rovesci di ...

