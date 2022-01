Morte di David Sassoli il Cordoglio dell'Abruzzo per il Presidente del Parlamento Europeo (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Aquila - Il Sindaco Pierluigi Biondi "A nome della Municipalità aquilana e mio personale esprimo profondo Cordoglio per la scomparsa del Presidente David Sassoli. Fu tra coloro che raccolsero l’invito delle istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problema della restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità". Con queste parole il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi saluta la dipartita dell'uomo politico amico della nostra città. L'assessore regionale Liris : "Ricordo l'impegno in prima linea di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Aquila - Il Sindaco Pierluigi Biondi "A nomea Municipalità aquilana e mio personale esprimo profondoper la scomparsa del. Fu tra coloro che raccolsero l’invitoe istituzioni locali a farsi parte diligente per la risoluzione del problemaa restituzione tasse per le aziende del cratere. Alla moglie Alessandra Vittorini, nostra concittadina ed ex soprintendente per i territori colpiti dal sisma del 2009, e ai figli va il pensiero commosso di tutta la nostra comunità". Con queste parole il Sindaco'Aquila Pierluigi Biondi saluta la dipartita'uomo politico amicoa nostra città. L'assessore regionale Liris : "Ricordo l'impegno in prima linea di ...

