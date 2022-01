Meraviglie, Back to school o Angry games? La tv dell’11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 11 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Meraviglie”, condotto da Alberto Angela. In questo nuovo appuntamento partiremo dalla magnifica Villa Reale di Monza. Scopriremo la storia della grandiosa residenza voluta dall’Imperatrice d’Austria Maria Teresa per il figlio Ferdinando, governatore generale della Lombardia. Dai tesori lombardi ci sposteremo poi a Tivoli, un nome che dal ‘500 è sinonimo di meraviglia per la presenza di due gioielli dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità: Villa Adriana e Villa d’Este. Le telecamere di Meraviglie si sposteranno poi a Palermo. Città dai mille volti, crocevia di culture differenti eppur così integrate tra loro. Visiteremo il castello della Zisa detta La splendida, e poi lo splendido Duomo di Monreale, entrambi voluti da Guglielmo II. Su RaiDue alle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 11su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Alberto Angela. In questo nuovo appuntamento partiremo dalla magnifica Villa Reale di Monza. Scopriremo la storia della grandiosa residenza voluta dall’Imperatrice d’Austria Maria Teresa per il figlio Ferdinando, governatore generale della Lombardia. Dai tesori lombardi ci sposteremo poi a Tivoli, un nome che dal ‘500 è sinonimo di meraviglia per la presenza di due gioielli dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’umanità: Villa Adriana e Villa d’Este. Le telecamere disi sposteranno poi a Palermo. Città dai mille volti, crocevia di culture differenti eppur così integrate tra loro. Visiteremo il castello della Zisa detta La splendida, e poi lo splendido Duomo di Monreale, entrambi voluti da Guglielmo II. Su RaiDue alle ...

