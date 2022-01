LIVE Barcellona-Olimpia Milano 14-14, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: primo quarto equilibrato, pareggio dopo 10?! (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tarczewski sbaglia il jumper dalla media distanza! Errore per il centro Olimpia 16-14 Jokubaitis di puro talento, Barcellona subito avanti nel secondo quarto Ritorna in campo anche Malcolm Delaney per l’Olimpia Milano! Il play numero 23 non ha giocato in Campionato contro Virtus Bologna e Tortona, tornando disponibile per l’Eurolega! Nelle statistiche dopo i primi 10? Milano tira meglio da tre (40%), mentre i padroni di casa sono più precisi dal pitturato (45%). Pochi secondi e ripartirà la sfida! Rodriguez tenta la magia da dietro al tabellone, ma non va a segno! Finisce qui il primo quarto, con il pareggio perfetto: 14-14! ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATarczewski sbaglia il jumper dalla media distanza! Errore per il centro16-14 Jokubaitis di puro talento,subito avanti nel secondoRitorna in campo anche Malcolm Delaney per l’! Il play numero 23 non ha giocato in Campionato contro Virtus Bologna e Tortona, tornando disponibile per l’! Nelle statistichei primi 10?tira meglio da tre (40%), mentre i padroni di casa sono più precisi dal pitturato (45%). Pochi secondi e ripartirà la sfida! Rodriguez tenta la magia da dietro al tabellone, ma non va a segno! Finisce qui il, con ilperfetto: 14-14! ...

