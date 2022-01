L’anno dell’inflazione (Di martedì 11 gennaio 2022) All’inizio del 2020 nessun accademico aveva previsto una pandemia. E nel 2021 nessuno aveva previsto l’inflazione, che ha creato problemi a diverse economie e continuerà a farlo nel 2022. Questo dimostra quanto sono ingannevoli le nostre percezioni del rischio. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 11 gennaio 2022) All’inizio del 2020 nessun accademico aveva previsto una pandemia. E nel 2021 nessuno aveva previsto l’inflazione, che ha creato problemi a diverse economie e continuerà a farlo nel 2022. Questo dimostra quanto sono ingannevoli le nostre percezioni del rischio. Leggi

Advertising

reportdifesa : Di Anna Piglowska Kaczor Breslavia. In Polonia l'inflazione è in aumento. E' dal giugno dell scorso anno che, sec… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Di Anna Piglowska Kaczor Breslavia. In Polonia l'inflazione è in aumento. E' dal giugno dell scorso anno che, secondo i… - reportdifesa : Di Anna Piglowska Kaczor Breslavia. In Polonia l'inflazione è in aumento. E' dal giugno dell scorso anno che, sec… - aureaoperatore1 : I prezzi dell'oro sono aumentati oggi dello 0,3%, sostenuti da un indebolimento dei rendimenti di dollaro e Treasur… - CryptoBuyer0510 : oggi è arrivata la bolletta Enel per l'energia elettrica biemestre dicembre-gennaio.. stesso consumo dell'anno scor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno dell’inflazione L’anno dell’inflazione - Alessandro Lubello Internazionale