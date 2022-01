Formula E: Maserati parteciperà al Mondiale nel 2023 (Di martedì 11 gennaio 2022) Un grande marchio italiano motoristico è pronto a tornare sulla scena. Maserati ha confermato, infatti, che nel 2023 farà il suo debutto nel Mondiale ABB FIA Formula E a partire dalla stagione 2023. Un annuncio del ritorno alle competizioni dato dal CEO di Maserati Davide Grasso in una conferenza stampa insieme ad Alejandro Agag, fondatore e presidente Formula E. La nuova vettura (la Gen3) ha come obiettivo quello di diventare l’auto da corsa più efficiente al mondo. Per ritrovare una Maserati su un circuito bisogna tornare addirittura al Mondiale di Formula 1 del 1958, con al volante Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un GP di Formula 1 Queste le parole di Grasso: “Siamo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Un grande marchio italiano motoristico è pronto a tornare sulla scena.ha confermato, infatti, che nelfarà il suo debutto nelABB FIAE a partire dalla stagione. Un annuncio del ritorno alle competizioni dato dal CEO diDavide Grasso in una conferenza stampa insieme ad Alejandro Agag, fondatore e presidenteE. La nuova vettura (la Gen3) ha come obiettivo quello di diventare l’auto da corsa più efficiente al mondo. Per ritrovare unasu un circuito bisogna tornare addirittura aldi1 del 1958, con al volante Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un GP di1 Queste le parole di Grasso: “Siamo ...

Advertising

SkySport : Ufficiale, la Maserati torna alle corse: dal 2023 in Formula E #SkySport #FormulaE - LaStampa : Maserati torna alle competizioni e sceglie la Formula E. In gara nel 2023 - Gazzetta_it : Maserati, il futuro è elettrico: dal 2023 sbarca in #FormulaE - adam_mr93 : RT @scuderiarelio: Antonio Giovinazzi in Maserati for the 2023 Formula E season, let’s goooo ?? - infoitsport : Maserati torna alle corse. Nel 2023 sbarca in Formula E -