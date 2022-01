Fiamme nel cantiere Ferretti di Cattolica, danno per 10 milioni: ipotesi cortocircuito (Di martedì 11 gennaio 2022) Un vasto incendio ha coinvolto questa mattina il cantiere navale della Ferretti Yacht a Cattolica, nel Riminese. Nessuno è rimasto ferito ma dieci operai sono stati visitati dai sanitari per aver inalato fumo. Il rogo è divampato attorno alle 9.40: un’imbarcazione di quasi 30 metri quasi pronta alla consegna è andata completamente distrutta. Sul posto sono giunte cinque squadre dei Vigili del fuoco. I danni sono ingenti. Un cortocircuito dietro il rogo nel cantiere Ferretti I vigili del fuoco ipotizzano che sia stato un cortocircuito la causa scatenante del vasto incendio di questa mattina nei cantieri della Ferretti Yacht a Cattolica, nel Riminese. Gli operai si sono accorti del fumo che usciva dalla cabina di uno scafo di lusso di ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 11 gennaio 2022) Un vasto incendio ha coinvolto questa mattina ilnavale dellaYacht a, nel Riminese. Nessuno è rimasto ferito ma dieci operai sono stati visitati dai sanitari per aver inalato fumo. Il rogo è divampato attorno alle 9.40: un’imbarcazione di quasi 30 metri quasi pronta alla consegna è andata completamente distrutta. Sul posto sono giunte cinque squadre dei Vigili del fuoco. I danni sono ingenti. Undietro il rogo nelI vigili del fuoco ipotizzano che sia stato unla causa scatenante del vasto incendio di questa mattina nei cantieri dellaYacht a, nel Riminese. Gli operai si sono accorti del fumo che usciva dalla cabina di uno scafo di lusso di ...

Advertising

emergenzavvf : Fiamme sotto controllo, in corso le operazioni di spegnimento per un #incendio che ha interessato uno yacht di 30 m… - Agenzia_Ansa : Kazakhstan in fiamme, inviate le prime truppe da Mosca per reprimere le proteste in corso nel Paese. Oltre mille pe… - emergenzavvf : Fiamme sotto controllo dopo una notte di lavoro, #vigilidelfuoco di Ascoli, Ancona e Macerata in azione a S. Benede… - forestale82 : RT @emergenzavvf: Fiamme sotto controllo, in corso le operazioni di spegnimento per un #incendio che ha interessato uno yacht di 30 mt e al… - CiociariaO : Incendiata l'auto di una 40enne, è caccia all'uomo: indagini serrate Il veicolo è stato dato alle fiamme sabato, ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nel Lucy Salani, la trans più vecchia d'Italia che fu rinchiusa a Dachau : Mi sogno in Avatar di Enrico Caiano Il racconto di una vita di sofferenza culminata nello choc della deportazione a Dachau: "Ho visto bruciare i morti ma tra loro c'erano vivi che si muovevano tra le fiamme. Come nel mio film preferito vorrei andare su un altro pianeta in un nuovo corpo" Trova una sola parola per definirsi. Terribile. "Io sono un intruglio". Lucy Salani, a 97 anni, è la trans più ...

Bus in fiamme, l'opposizione va all'attacco ... ci siamo trovati nel paradosso in cui gli utenti possono salire solo se muniti di certificato verde rafforzato e mascherine FFP2 per poi rischiare di trovarsi avvolti dalle fiamme. Davvero non ...

Auto in fiamme nel garage interrato: il fumo invade gli appartamenti, residenti bloccati ilgazzettino.it Indagini per capire se è partito da esplosione di un forno Le fiamme, che si sono sviluppate negli impianti di distillazione dell'Isola 8, hanno fatto scattare il Piano di emergenza generale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il fuoco nel giro di un ...

Estorsioni e droga da Platì fino a Casorate: tredici arresti nell’orbita del clan Barbaro. Tutti i nomi Indagine della Finanza di Pavia sul narcotraffico gestito dalla ’ndrangheta. In carcere padre e figlio, sotto inchiesta anche due residenti di Sommo e Cava ...

di Enrico Caiano Il racconto di una vita di sofferenza culminata nello choc della deportazione a Dachau: "Ho visto bruciare i morti ma tra loro c'erano vivi che si muovevano tra le. Comemio film preferito vorrei andare su un altro pianeta in un nuovo corpo" Trova una sola parola per definirsi. Terribile. "Io sono un intruglio". Lucy Salani, a 97 anni, è la trans più ...... ci siamo trovatiparadosso in cui gli utenti possono salire solo se muniti di certificato verde rafforzato e mascherine FFP2 per poi rischiare di trovarsi avvolti dalle. Davvero non ...Le fiamme, che si sono sviluppate negli impianti di distillazione dell'Isola 8, hanno fatto scattare il Piano di emergenza generale. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il fuoco nel giro di un ...Indagine della Finanza di Pavia sul narcotraffico gestito dalla ’ndrangheta. In carcere padre e figlio, sotto inchiesta anche due residenti di Sommo e Cava ...