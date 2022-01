Economia circolare | Intesa Sanpaolo supporta con un finanziamento i progetti di Aquafil

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 gennaio 2022) Milano., uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, hanno sottoscritto un accordo diper un ammontare di 30 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi legati all’. L’operazione consiste in una linea di credito a tasso variabile della durata di 6 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target sia in ambito di sostenibilità che di circular economy. Tali obiettivi prevedono un significativo miglioramento dell’impatto ambientale attraverso la riduzione del consumo idrico e un abbattimento dei materiali di scarto grazie al recupero e al riutilizzo dei rifiuti. Il...