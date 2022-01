È morto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – . Aveva 65 anni e se n’è andato questa notte. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti lo ricorda così: “La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Zingaretti: “Liliana Segre presidente della Repubblica” Zingaretti: “Bisogna cambiare la politica per cambiare l’Italia” Il bilancio di fine d’anno di Zingaretti Gentiloni esprime solidarietà a Sassoli per il divieto di ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – . Aveva 65 anni e se n’è andato questa notte. Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti lo ricorda così: “La morte diè innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::elettodelNo alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Zingaretti: “Liliana Segredella Repubblica” Zingaretti: “Bisogna cambiare la politica per cambiare l’Italia” Il bilancio di fine d’anno di Zingaretti Gentiloni esprime solidarietà aper il divieto di ...

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - ibisrosso : RT @Corvonero75: Morto David Sassoli a causa della legionella che avrebbe provocato prima polmonite e poi la morte per disfunzione del sist… - AlicePenzavalli : Addio a David Sassoli, un esempio di giornalismo da non dimenticare. #DavidSassoli -