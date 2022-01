Dose booster ogni 4 mesi? Crisanti e Galli dicono no (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dose booster del vaccino anti-covid ogni 4 mesi, un’ipotesi che non piace agli esperti. “Non si possono vaccinare 50 milioni di persone ogni 4 mesi”: è il parere del professor Andrea Crisanti che, a Otto e mezzo, si esprime così sull’efficacia degli attuali vaccini contro il covid, soffermandosi in particolare sui vaccini mRna. “Se avessimo avuto un vaccino capace di indurre un’immunità di 2-3 anni, oggi non saremmo in questa situazione. La priorità è produrre vaccini più duraturi e alla portata anche di paesi a medio-basso reddito. Non credo che la soluzione al problema possa arrivare dal vaccino mRna che Pfizer o Moderna produrranno per la variante Omicron”, dice l’esperto. “Il problema è strutturale, è legato alla formulazione di questi vaccini che inducono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)del vaccino anti-covid, un’ipotesi che non piace agli esperti. “Non si possono vaccinare 50 milioni di persone”: è il parere del professor Andreache, a Otto e mezzo, si esprime così sull’efficacia degli attuali vaccini contro il covid, soffermandosi in particolare sui vaccini mRna. “Se avessimo avuto un vaccino capace di indurre un’immunità di 2-3 anni, oggi non saremmo in questa situazione. La priorità è produrre vaccini più duraturi e alla portata anche di paesi a medio-basso reddito. Non credo che la soluzione al problema possa arrivare dal vaccino mRna che Pfizer o Moderna produrranno per la variante Omicron”, dice l’esperto. “Il problema è strutturale, è legato alla formulazione di questi vaccini che inducono ...

