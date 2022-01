Congedo parentale Covid prorogato al 31 marzo 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – . Con il messaggio 8 gennaio 2022, n. 74, l’Istituto nazionale di previdenza sociale comunica che è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale Sars CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Congedo parentale SARS CoV-2: modalità di fruizione “INPS, l’UE vuole il suo fallimento: austerità euroimposta e immigrati la causa” docente universitario lo dimostra Bonus bebè 2019 dimezzato: Assegno di natalità a 40 euro Novità 2019 su Bonus bebè Pannolini e Latte in polvere Bonus Bebè 2019: chiarimenti su requisiti e pagamento ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – . Con il messaggio 8 gennaio, n. 74, l’Istituto nazionale di previdenza sociale comunica che è statoal 31il termine per la fruizione del “Sars CoV-2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::SARS CoV-2: modalità di fruizione “INPS, l’UE vuole il suo fallimento: austerità euroimposta e immigrati la causa” docente universitario lo dimostra Bonus bebè 2019 dimezzato: Assegno di natalità a 40 euro Novità 2019 su Bonus bebè Pannolini e Latte in polvere Bonus Bebè 2019: chiarimenti su requisiti e pagamento ...

Advertising

LuigiGallo15 : Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rin… - GiovaQuez : Arrivato in serata il messaggio Inps che recepisce quanto previsto dal decreto di proroga dello stato di emergenza… - INPS_it : Prorogato al #31marzo 2022 il termine per la fruizione del #CongedoParentaleCovid per i genitori lavoratori… - okwlor : RT @LuigiGallo15: Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rinnovato… - MassimoCordesc1 : RT @LuigiGallo15: Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rinnovato… -