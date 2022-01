Chiesa shock | Juve e Nazionale | ecco come sostituirlo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il responso degli esami ha stroncato la stagione di, per lae lasi apre il capitolo della sostituzione Un risveglio pessimo quello di Federico. Gli esami strumentali di ieri mattina al J Medical hanno fornito la risposta più temuta e più drammatica. Lesione del legamento crociato anteriore e stagione di fatto terminata con larghissimo anticipo. Una mazzata per l’ala bianconera, il cui statuse interè stato testimoniato dai numerosi messaggi di sostegno ricevuti, anche e soprattutto dai club rivali. Segnale di sportività, ma anche riconoscimento per il valore assoluto del ragazzo, patrimonio indiscutibile del calcio italiano. Purtroppo, però, c’è da guardare avanti e ragionare susostituire un giocatore che ...

Tuttosport - '' Si teme la rottura del crociato' . La nota stonata della serata all'Olimpico. Questo è quanto riportato dal quotidiano: 'Federicoha abbandonato Roma - Juventus al 32° minuto in ...È l'unico ad attaccare sull'esterno, quando escediventa lui praticamente l'esterno. Sfortunato sul gol di Mkhitaryan, ma è volenteroso e non molla, poi si riscatta con un super gol. Ha il suo ...Buongiorno. «Gran parte dei problemi dipendono dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose» «L ...'Shock Mondiale' titola l'edizione odierna del quotidiano romano riferendosi al grave infortunio subito da Chiesa ...