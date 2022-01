Calcio, Roma, le parole di Mou l’ultimo appiglio (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha retto – e per parecchio: corroborata da eloquenti dati di fatto – la tesi dei torti arbitrali per giustificare diversi risultati se non del tutto condizionati quantomeno compromessi in questo primo anno mourinhano della Roma dei Friedkin; tali da influire non già solo sulla classifica ma (forse soprattutto) sullo stato psicologico del gruppo: che, alla prova dei fatti, si è dimostrato friabile come un frollino immerso nel bollente tepore di un thè. Indigesto per tutti i Romanisti. Poiché si è tramutato nel più manifesto e cocente conato di rigetto di qualunque altra principale spiegazione circa quella che è nella sostanza una debacle di classifica: almeno se vista con l’ottimistica presunzione che l’arrivo di Mou avrebbe trasformato l’ottone in oro. Ma tutto sommato, resta comunque una frustrante accettazione della realtà dei fatti: la consistenza ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) Ha retto – e per parecchio: corroborata da eloquenti dati di fatto – la tesi dei torti arbitrali per giustificare diversi risultati se non del tutto condizionati quantomeno compromessi in questo primo anno mourinhano delladei Friedkin; tali da influire non già solo sulla classifica ma (forse soprattutto) sullo stato psicologico del gruppo: che, alla prova dei fatti, si è dimostrato friabile come un frollino immerso nel bollente tepore di un thè. Indigesto per tutti inisti. Poiché si è tramutato nel più manifesto e cocente conato di rigetto di qualunque altra principale spiegazione circa quella che è nella sostanza una debacle di classifica: almeno se vista con l’ottimistica presunzione che l’arrivo di Mou avrebbe trasformato l’ottone in oro. Ma tutto sommato, resta comunque una frustrante accettazione della realtà dei fatti: la consistenza ...

Advertising

CB_Ignoranza : Esistono momenti dove si va oltre le rivalità sportive, specialmente di fronte ad un brutto infortunio. Ancora una… - juventusfc : 81' | Calcio di rigore per la Roma ed espulso @mdeligt_04 ???????????????????????????????? - OfficialSSLazio : ?? ?????????????? ???????? Da 122 anni, il calcio a Roma si chiama Società Sportiva Lazio ???? - poicipensa44 : RT @C19official: Quanto gasa la finale di supercoppa a Milano alla Scala del calcio, altro che stadietti inutili come quello di Reggio Emil… - imperatoreMCM : RT @LeastSquares71: I romanisti che ironizzano su Muriqi fanno tenerezza. Con 630 mln di € bruciati in 10 anni, se la roma avesse collezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Roma, la lettera del piccolo tifoso fa commuovere la Sensi Commenta per primo 'Basta, da 3 - 1 Roma a 4 - 3 Juventus io non tiferò più calcio' Con questo testo scritto a penna su un pezzo di carta, il picolo Samuele tifoso della Roma ha voluto esternare tutta la sua amarezza. 'Promette' inoltre ...

Giuseppe Culicchia: 'Il Toro è una squadra compatta, finalmente vediamo cattiveria sottoporta' Decisiva la doppietta di un super Brekalo e i sigilli di Singo e Sanabria: i granata salgono a quota 28 punti in classifica alle spalle proprio di Fiorentina, Roma e Lazio, tutte appaiate a quota 32 ...

Roma, serve voltare pagina: i quattro punti da cui ripartire Corriere dello Sport Chiusura stadi: il caso del Penzo Le nuove norme impongono il tetto a 5mila posti: con la riduzione al 50%, la disponibilità sarebbe stata inferiore per il Venezia ...

è il quinto caso a Trigoria nel 2022 La Roma ha fatto sapere che a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al Covid. Il ...

Commenta per primo 'Basta, da 3 - 1a 4 - 3 Juventus io non tiferò più' Con questo testo scritto a penna su un pezzo di carta, il picolo Samuele tifoso dellaha voluto esternare tutta la sua amarezza. 'Promette' inoltre ...Decisiva la doppietta di un super Brekalo e i sigilli di Singo e Sanabria: i granata salgono a quota 28 punti in classifica alle spalle proprio di Fiorentina,e Lazio, tutte appaiate a quota 32 ...Le nuove norme impongono il tetto a 5mila posti: con la riduzione al 50%, la disponibilità sarebbe stata inferiore per il Venezia ...La Roma ha fatto sapere che a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al Covid. Il ...