Bufera Liverpool: rischio indagine per i falsi positivi (Di martedì 11 gennaio 2022) L'English Football League è sotto pressione da parte dei club inglesi: la Lega dovrà indagare sul motivo per cui i giocatori del Liverpool risultati positivi al COVID-19 prima del rinvio dell'andata della semifinale di Carabao Cup con l'Arsenal sono stati successivamente trovati negativi. Infatti, il 6 gennaio il club di Anfield ha segnalato un "numero

