Biondi | All’Aquila sanifichiamo l’aria | altro che banchi a rotelle

(Di martedì 11 gennaio 2022) – «C’è chi ha buttato vagonate di soldi per ie chi, come noi, preferisce comunque provare a garantire la didattica in presenza in condizioni di sicurezza, investendo risorse proprie per acquistare sanificatori d’aria già installati in tutte le palestre delle scuole comunali dell’Aquila». Lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi. «Ecco perché dispiace ancora di più – continua– prendere atto che un onorevole del Partito democratico, nella persona del deputato Enrico Borghi, abbia mistificato e usato strumentalmente il sacrificio delle città terremotate, intervenendo ieri su Rainews, e riferendo inesattezze sulla sospensione delle lezioni nel nostro Comune. Le scuole non sono state aperte, ieri, lunedì, per le nevicate della domenica e i bollettini meteo della Protezione civile, ...