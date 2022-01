2021, un altro anno di sangue per la Svezia (Di martedì 11 gennaio 2022) La Svezia è alle prese con una feroce guerra tra mini-cartelli della droga da più di un decennio, cioè da quando il vecchio ordine criminale – basato sul duopolio di clan dell’ex Iugoslavia e bande di motociclisti autoctone – è stato soppiantato da uno nuovo – più frammentato, concorrenziale e sostanzialmente extraeuropeo. La stampa che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 gennaio 2022) Laè alle prese con una feroce guerra tra mini-cartelli della droga da più di un decennio, cioè da quando il vecchio ordine criminale – basato sul duopolio di clan dell’ex Iugoslavia e bande di motociclisti autoctone – è stato soppiantato da uno nuovo – più frammentato, concorrenziale e sostanzialmente extraeuropeo. La stampa che InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : 2021 altro Usa: minacciava di uccidere Trump, un 72enne arrestato a New York Il 4 gennaio 2021, due giorni prima dell'invasione del Campidoglio da parte di militanti trumpisti, ... un altro quartiere di New York. Ha poi minacciato di uccidere Donald Trump e 12 membri del ...

Ettore Sottsass e la chiusura della mente e degli scatoloni sonciniani Ho cominciato il 2022 esattamente come avevo finito il 2021: leggendo il libro più bello degli ... "sono solo e debole e tutti i miei amici sono soli e deboli e se lei vuole può senz'altro scrivere che ...

Dati sulla popolazione, nel 2021 un altro calo AltamuraLife Cavolo navone: fase commerciale positiva, volumi disponibili fino ad aprile Tuttavia, le previsioni erano tutt'altro che positive. "La primavera del 2021 è stata particolarmente fredda, motivo per cui abbiamo dovuto fare i conti con condizioni colturali sfavorevoli per ...

Circeo, Anac multa sindaco e assessori LA DECISIONEL'Anac ha chiuso il procedimento aperto nei confronti del Comune di San Felice Circeo per omessa adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, nonché ...

