Zingaretti: “I vaccini sono la strada verso la normalità” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “I vaccini sono la strada verso la normalità. La responsabilità è figlia dei no e dei ni alla campagna di immunizzazione. La libertà, come abbiamo sempre detto, non è negata dal vaccino ma dal Covid. Nei no vax c’è di tutto: paure, problemi psicologici, ma anche il tanto egoismo di chi rimuove il danno che fa agli altri e il fatto che loro “possono” non vaccinarsi solo grazie alle altre persone che lo hanno fatto”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – “Ilala. La responsabilità è figlia dei no e dei ni alla campagna di immunizzazione. La libertà, come abbiamo sempre detto, non è negata dal vaccino ma dal Covid. Nei no vax c’è di tutto: paure, problemi psicologici, ma anche il tanto egoismo di chi rimuove il danno che fa agli altri e il fatto che loro “pos” non vaccinarsi solo grazie alle altre persone che lo hanno fatto”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'I vaccini sono la strada verso la normalità' - Roma_H_24 : Covid, a Roma 4.174 nuovi casi. Zingaretti: 'Vaccini unica via per non intasare gli ospedali' - - H24Prati : Covid, a Roma 4.174 nuovi casi. Zingaretti: 'Vaccini unica via per non intasare gli ospedali' - - H24Montesacro : Covid, a Roma 4.174 nuovi casi. Zingaretti: 'Vaccini unica via per non intasare gli ospedali' - - H24Parioli : Covid, a Roma 4.174 nuovi casi. Zingaretti: 'Vaccini unica via per non intasare gli ospedali' - -