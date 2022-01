Tragedia in hotel | bimbo di due anni annega in piscina

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dramma in una Naz Sciaves, in provincia di Bolzano, dove undi dueè mortoto nelladella struttura. Laè avvenuta sabato scorso: il piccolo era in vacanza con i genitori e i due fratelli. Secondo...

E a dieci anni esatti da quella, giovedì 13 gennaio avverrà la commemorazione delle ... La presentazione del volume avverrà a La Guardia, solo su invito e nel pieno rispetto di tutte le ...Laè accaduta sabato 8 gennaio in un momento di distrazione dei genitori. La coppia, appena si è accorta dell'accaduto, è corsa dal figlio ma per lui non c'è stato molto da fare. Il bambino ...Tragedia in un albergo wellness di Naz Sciaves in Alto Adige: un bambino di appena due anni è morto annegato dopo essere caduto nella piscina dell'albergo. Il piccolo si trovava assieme ...Bolzano, morto il bimbo di tre anni scivolato in piscina: la ricostruzione del dramma. Il piccolo, secondo quanto emerso da un primo resoconto dei carabinieri della compagnia di Bolzano, si sarebbe al ...