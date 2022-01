Supercoppa Italiana, sarà Doveri l’arbitro di Inter-Juventus (Di lunedì 10 gennaio 2022) Designato l’arbitro di Inter-Juventus, match valido per la Supercoppa Italiana 2021 In vista del match di Supercoppa Italiana, l’AIA ha reso noto la squadra arbitrale del match. La super sfida tra Inter e Juventus, in programma per mercoledì 12 gennaio con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri. Il fischietto di Volterra sarà assistito da Bindoni e Imperiale; il quarto uomo sarà Fabbri. Al VAR Mazzoleni e Ranghetti all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Designatodi, match valido per la2021 In vista del match di, l’AIA ha reso noto la squadra arbitrale del match. La super sfida tra, in programma per mercoledì 12 gennaio con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalDaniele. Il fischietto di Volterraassistito da Bindoni e Imperiale; il quarto uomoFabbri. Al VAR Mazzoleni e Ranghetti all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

