Scuola, i prof No vax sono 5 mila. Presidi: «Senza scuola i genitori non possono lavorare. Avremmo preferito rimandare l'inizio» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Subito dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, molto incentrata sul tema istruzione e durante la quale il premier ha ringraziato il personale scolastico, il presidente dell'Associazione nazionale Presidi è intervenuto ai microfoni di Rainews commentando le parole del premier. «Ho apprezzato il suo riconoscimento», ai dipendenti del settore, ha detto Antonello Giannelli. Sottolineando, però, che avrebbe fatto una scelta diversa rispetto a quella del governo, che non ha voluto differire il rientro in classe per gli studenti. «Noi siamo sempre stati per la scuola in preSenza, ma un differimento di 2-3 settimane sarebbe stato preferibile per minimizzare il numero di classi in Dad in un momento dove i contagi crescono». Giannelli è tornato anche sulla questione dei docenti non vaccinati che si temeva avrebbero messo ...

