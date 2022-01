Scuola aperta, Draghi: “Priorità del governo” – Video (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Il governo ha la Priorità che la Scuola stia aperta in presenza”. Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, oggi si esprime così nella giornata della ripresa dell’anno scolastico, mentre l’Italia è alle prese con l’ondata di contagi covid legati alla variante Omicron. “Non ha senso chiudere la Scuola prima di aver chiuso tutto il resto. Ma se chiudiamo tutto il resto torniamo all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo”. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Ilha lache lastiain presenza”. Il premier Mario, in conferenza stampa, oggi si esprime così nella giornata della ripresa dell’anno scolastico, mentre l’Italia è alle prese con l’ondata di contagi covid legati alla variante Omicron. “Non ha senso chiudere laprima di aver chiuso tutto il resto. Ma se chiudiamo tutto il resto torniamo all’anno scorso e non ci sono i motivi per farlo”. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

