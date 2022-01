Romina Power e il retroscena su Al bano | “Mi dava fastidio…”

(Di lunedì 10 gennaio 2022)racconta unmai scoperto sulla figura di Alche ha fatto riflettere in tanti negli ultimi tempi: “Mi”. Alhanno formato una delle coppie più particolari nell’ambito musicale. Il loro matrimonio è praticamente concluso oltre 20 anni fa, ma ha regalato tante emozioni agli italiani. Nel corso della relazione amorosa, in oltre 30 anni hanno avuto quattro figli. Soprattutto dal punto di vista artistico, hanno avuto modo di incontrarsi nuovamente anche in seguito alla separazione. Ecco quindi che sono celebri le apparizioni al Festival di Sanremo, che ha fatto innamorare nuovamente i fan della coppia.e al(web ...

Advertising

zoraide54325726 : @BillyZanne Al Bano e Romina Power - GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Ci sarà - infoitcultura : Al Bano e Romina Power nuovamente vicini: tutto è come doveva essere - infoitcultura : Romina Power ‘spiazza’ Al Bano, avete visto cosa ha fatto? Non se lo sarebbe mai aspettato - Poosseyy : Al Bano & Romina Power ~ Libertà -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

TrendingNews.it

Nonostante questo il pezzo ha i suoi primati: rappresenta la seconda vittoria in assoluto di una cantante straniera (la prima è stata) e ha la peculiarità di avere come titolo un'......" "Ci sarà" 1985 Ricchi e Poveri " "Se m'innamoro" 1986 Eros Ramazzotti " "Adesso tu" 1987 Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi " "Si può dare di più" 1988 Massimo Ranieri " "...Leggi anche –> Elodie senza freni: la foto in costume è da svenire! Parla la mamma. “Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Al Bano e Romina Powe ...Il gesto di Romina Power 'spiazza' Al Bano, avete visto cosa ha fatto l'ex moglie del cantautore pugliese? Non se lo sarebbe mai aspettato ...