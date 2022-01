Roma | bimba di 4 anni precipita dal balcone | è grave

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Una bambina di 4ta dalal terzo piano di un palazzo a, in via di Valle Melaina, intorno alle 16.30. Sul posto la polizia e il 118. La piccola, che era cosciente quando sono arrivati i soccorsi, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti del commissariato Fidene. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una bambina di 4 anni di origine cinese è precipitata dal balcone al terzo piano di un palazzo a, in via di Valle Melaina, intorno alle 16.30. Sul posto la polizia e il 118. La piccola, che era cosciente quando sono arrivati i soccorsi, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli. Sulla ...di tre anni precipita dal balcone A lanciare l'allarme è stato il portiere dello stabile che ha chiamato il 112. La polizia ha immediatamente inviato una ambulanza che è intervenuta soccorrendo ...Roma, 10 gennaio 2022 - Dramma questo pomeriggio 10 gennaio a Roma. Una bambina di tre anni è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere caduta dal balcone. Il fatto ...Un bambina di tre anni è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere caduta dal balcone. Il fatto è avvenuto in via di Valle Melania, nel ...