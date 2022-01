(Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo e imperdibile appuntamento con, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Nicola Porro.si affronteranno, con gliin studio, tantissimi: dai chiarimenti del premier Draghi sull’ultima stretta anti-Covid allo scontro per il rientro a scuola, fino alla partita per il Quirinale, passando per le testimonianze delle ragazze che hanno subito violenze a Capodanno nel cuore di Milano.10in tv: ie i servizi Nel corso della, poi, tra i servizi che andranno in onda, spazio a un’intervista esclusiva a Nino Di Matteo, ex pm di Palermo, ora componente del ...

Advertising

CorriereCitta : Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 10 gennaio 2022: temi e ospiti di stasera #quartarepubblica #10gennaio - paoloassoli : @niky40786498 @repubblica No, strizzare l’occhio a chi è contro il governo dopo che nessuno l’ha appoggiata in camp… - tuttotv_info : Quarta Repubblica di Nicola Porro, ospiti di lunedì 10 gennaio 2022 - SerieTvserie : Quarta repubblica: ospiti 10 gennaio 2022, streaming, diretta puntate e contatti - tvblogit : Quarta repubblica: ospiti 10 gennaio 2022, streaming, diretta puntate e contatti -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

... la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare laondata e l'...di vaccinazione anti SARS - Cov - 2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della......non voterebbe 'il salvatore dell'euro' e poi 'salvatore dell'Italia' presidente della? ... Certo, per arrivare a quota 504, dallavotazione in poi, e andare al Colle ce ne vuole. E ...Scopriamo le anticipazioni della puntata di Quarta Repubblica, che andrà in onda stasera, 10 gennaio 2022. Torna l’appuntamento settimanale con il talk di informazione condotto ...Pochi dubbi per Vincenzo Italiano - secondo i quotidiani in edicola oggi - su ciò che riguarda la formazione che oggi il tecnico viola proporrà nella prima (vera) uscita del 2022 dopo ...